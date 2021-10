Was Dresdner über selbstbestimmtes Sterben denken

In den Leichenhallen Anfang des Jahres in und um Dresden stapelten sich die Särge in den Krematorien. Das Corona-Virus brachte tausenden Menschen den Tod. Sicherlich konnten viele davon nicht mehr selbst entscheiden wie sie sterben wollen. Diese Frage stellt sich nicht nur alten und kranken Menschen, sondern auch der jüngeren Generation, die beispielsweise nach einem Unfall nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden. Vorsorgen ist hier das Stichwort. Selbstbestimmtes Sterben regelt zum Beispiel die Patientenverfügung.

Im vergangenen Jahr sind in Dresden 6165 Menschen verstorben. Wie viele Menschen in Deutschland mit einer Patientenverfügung für ihren Tod vorgesorgt haben, ist nicht bekannt. Der Deutsche Bundestag schätzt aber, dass bei einer aktuellen Gesamtzahl von rund 4,7 Millionen eingetragenen Vorsorgevollmachten auch etwa 3,5 Millionen Patientenverfügungen registriert seien.