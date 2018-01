Was geschieht im Leipziger Sportjahr 2018?

Leipzig – Die Sportstadt Leipzig bietet auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Sportveranstaltungen für das Leipziger Publikum. Neben den etablierten Vereinen wie zum Beispiel der SC DHfK Handball und RB Leipzig bietet die Stadt ein vielfältiges und hochklassiges Programm mit internationalen Höhepunkten.

Mit Ereignissen wie dem Feuerwerk der Turnkunst, der Partner Pferd, dem Handball Bundesliga All Star Game und dem 16. Sparkassen-Schüler-Hallen-Sportfest wird bereits im Winter einiges geboten. Neben einem exklusiven Sportprogramm darf natürlich auch die Sportförderung der Stadt in diesem Jahr nicht fehlen. Circa 2,6 Mio. Euro werden für den lokalen Breitensport zur Verfügung stehen.

Außer der kurz bevorstehenden Handball EM in Kroatien und den olympischen Winterspielen in Südkorea, kann sich das Leipziger Sportpublikum auch in der eigenen Stadt auf eine Mischung aus internationalen und lokalen Sport-Leckerbissen freuen.