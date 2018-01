Was hat sich im Bereich Integration getan?

Frau Köpping, wo sehen Sie die Herausforderungen für dieses Jahr?

"Die persönliche Begegnung mit vielen Menschen im letzten Jahr in Sachsen hat mir eines noch einmal ganz deutlich gezeigt: Demokratie braucht alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Ich werde mich auch weiterhin für die Aufarbeitung der Wendezeit und die Anerkennung der Lebensleistung der Menschen in Ostdeutschland einsetzen."