Was macht die menschliche Figur aus?

Klaus-Michael Stephan wurde am 20.09.1941 in Breslau geboren. Nach einer Lehre als Holzbildhauer war er u. a. als Theaterplastiker in Cottbus tätig. Von 1968 bis 1973 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK) bei Gerd Jaeger, Herbert Naumann und Helmut Schwager. Nach einer Aspirantur bei Gerd Jaeger wurde er 1975 Assistent, später Oberassistent und Dozent an der HfBK. 1992 übernahm er eine Professur. Seit 2006 befindet er sich im Ruhestand und arbeitet freischaffend in Dresden und Fürstenau. Constanze Deutsch wurde am 30.09.1980 in Dresden geboren. Nach ihrem Abitur am Dresdner Kreuzgymnasium begann sie 2002 ein Studium an der HfBK, zuletzt in der Fachklasse von Prof. Lutz Dammbeck. 2006/07 studierte sie im Rahmen des Darmasiswa-Stipendiums der indonesischen Regierung in Yogyakarta. Von 2009 bis 2011 war sie Meisterschülerin bei Lutz Dammbeck. Seitdem arbeitet sie freischaffend in Dresden. 2016 gehörte sie zu den Gründern der Produzentengalerie Dresden.

