Informationen von der Stadt Chemnitz zum Ablauf der Wahl:

Was muss am Sonntag zur OB-Wahl in Chemnitz im Wahllokal beachtet werden?

1. Abstand halten

2. Mund-Nasenbedeckung wird empfohlen

3. Hände desinfizieren

4. Stift mitbringen

Weitere Informationen unter: http://chemnitz.de/wahlen