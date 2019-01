Wasserballer gehen gegen Absteiger unglücklich baden

Leipzig - Beim Liga-Primus HSG TH Leipzig läuft es aktuell in der 2. Wasserball-Bundesliga Ost. Bereits zur Mitte der Saison hat das Team von Trainer Robin Seemann mehr Punkte auf dem Konto als in der Endabrechnung der letzten Jahre. Dennoch sprach vieles dagegen, dass die Leipziger auch nach dem Spiel am Samstagabend weiterhin ganz oben stehen.