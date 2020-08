Am 22. und 23.08. findet das Wasserfest in Leipzig statt. An diesen beiden Tagen stehen alle Gewässer in und um Leipzig im Vordergrund. Viele kreative Aktionen wie wie Modellfloßbau, Entenschmücken und dem Pyur-Kinderand sollen die Besucher an diesen beiden Tagen in den Stadtteilpark Plagwitz locken. Am Eingang erhält man neben einigen Kleinigkeiten auch einen Müllbeutel, denn das Sauberhalten wird mit Preisen belohnt. Auf wasserleben-leipzig.de findet man viele spannende Artikel rund um das Thema. Die gemeinsame Plattform geht mit dem Start des Wasserfestes online.