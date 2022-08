Wassermangel macht Sachsens Kleingärtnern zu schaffen

Einen eigenen Brunnen hätten nur 30 bis 40 Prozent und die alleinige Bewässerung mit in Wasserfässern gesammeltem Oberflächenwasser sei schwierig, so der Präsident des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner, Tommy Brumm. Seinen Angaben nach habe der Verband aktuell 191.000 Mitglieder. In Leipzig würden neue Brunnen derzeit nicht genehmigt, in anderen Regionen sei es Brumm zufolge dagegen noch machbar.

Jedoch müsse man bei der Wasserentnahme über Brunnen sehr vorsichtig sein. Erfolge diese mit leistungsstarken Pumpen zu schnell, bestehe die Gefahr der Versiegelung des Brunnens. Aus offenen Gewässern sei die Wasserentnahme wegen der Trockenheit in den meisten Regionen Sachsens untersagt.