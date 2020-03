Wasserwerke warnen vor Betrügern

Betrüger nutzen die aktuelle Corona-Situation aus und geben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Sie wollen sich so Zutritt zu Wohnungen verschaffen. Das berichten mehrere Bürger, teilten die Wasserwerke nun mit. Sie stellen in einer Mitteilung jedoch klar: Es finden derzeit keine verstärkten Probenahmen bei Kunden im Zuge des Coronavirus statt. Die Leipziger Wasserwerke kontrollieren und beproben das Trinkwasser wie üblich an festgelegten Entnahmestellen in den Wasserwerken und im gesamten Netz mit eigenen Mitarbeitern, die sich dafür auch ausweisen können.