Wassi-Wanderpokal geht nach Grünau

Dieses Jahr ging die Auszeichnung an die christliche Kita St. Martin in Leipzig Grünau. Durch die Freude der Kinder am Schwimmenlernen, das Engagement der Eltern und der verlässlichen Zusammenarbeit mit dem Verein, konnte die Kita den Preis für sich gewinnen. Im Rahmen einer Schwimmstunde wurde der Wassi-Wanderpokal im Sportbad an der Elster übergeben. Diesen darf die Kita ein ganzes Jahr behalten. Außerdem gab es zur Belohnung für die sportliche Leistung eine Urkunde und kleine Preise für die Kinder.