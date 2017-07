Ausbildungsoffensive bei der DB

Sachsen – Bei der Deutschen Bahn (DB) werden in diesem Jahr rund 370 Ausbildungsplätze angeboten. Etwa 20 Prozent sind noch zu vergeben.

© Sachsen Fernsehen

Noch 78 freie Ausbildungsplätze sind bei der DB in diesem Ausbildungsjahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unbesetzt.

Um als Arbeitgeber noch attraktiver zu sein, bekommen alle Azubis im ersten Lehrjahr zum Ausbildungsstart am 1. September aus den Fachrichtungen Fahrdienstleiter, Lokführer und Kaufmann für Verkehrsservice erstmals ein Tablet. Insgesamt werden 1.200 Geräte an die neuen Lehrlinge ausgegeben, dafür investiert die DB rund 700.000 Euro. Die Auszubildenden bekommen hochwertige Geräte der Firma Samsung mit einem umfassenden Zubehörpaket (Hülle, Tastatur, SIM-Karte, Powerbank).

Bereits letztes Jahr hat die DB die Ausbildungsvergütung um durchschnittlich sechs Prozent erhöht sowie einen Mietkostenzuschuss für Nachwuchskräfte eingeführt. Bundesweit starten dieses Jahr insgesamt rund 3.700 Nachwuchskräfte (3.400 Auszubildende und 300 Dual Studierende) bei der Deutschen Bahn ins Berufsleben. Damit bleibt die DB einer der größten Ausbilder in Deutschland.

Insgesamt sind noch 37 freie Ausbildungsplätze in Sachsen zu besetzen:

2x Beton- und Stahlbetonbauer/in in Dresden

4x Lokführer in Dresden

13x Fahrdienstleiter (1x Chemnitz, 1x Dresden, 8x Leipzig, 3x Zwickau)

2x Elektroanlagenmonteur/-in in Dresden

2x Elektroniker/in Betriebstechnik in Leipzig

1x Fachkraft im Gastgewerbe in Leipzig

6x Gleisbauer (5x Dresden, 1x Leipzig)

5x Industrieelektriker/in (4x Leipzig, 1x Zwickau)

2x Kaufmann/-frau für Verkehrsservice (1x Dresden, 1x Leipzig)

(Quelle: DB)