Website des Verkehrsmuseums Dresden wird benutzerfreundlicher

Dresden - Die Website www.verkehrsmuseum-dresden.de hat einen umfassenden Relaunch erfahren. Angepasst an das neue Corporate Design und in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit auf dem neuesten Stand, präsentiert sich das Verkehrsmuseum Dresden nicht nur an seinem Standort am Dresdner Neumarkt als innovatives und modernes Museum, sondern auch digital.