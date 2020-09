Wegen Corona: dieses Jahr nur „Lichtfest-Light“

Leipzig - In gut 3 Wochen, am 9. Oktober, findet in Leipzig das Lichtfest statt. Während in anderen Jahren tausende Menschen in der Stadt, speziell auf dem Augustusplatz an die Friedliche Revolution erinnern, macht die Corona-Pandemie den Organisationen dieses Mal einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem: eine Absage des Festes am 9. Oktober kam nicht in Frage. Stattdessen wird es eine andere Ausrichtung geben.