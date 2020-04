Wegen Corona: Leipziger Stadtfest fällt aus

Auch das Leipziger Stadtfest findet in diesem Jahr nun offiziell nicht statt. Die Absage erfolgte am Donnerstag. Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, bedauert diesen Schritt. "Das Leipziger Stadtfest ist mit jährlich rund 250.000 Besuchern die größte Open-Air-Veranstaltung in der Region. Die derzeitige Situation, die das öffentliche und kulturelle Leben und Miteinander seit März 2020 stark verändert hat, zwingt uns leider für dieses Jahr zur Absage." Das Fest soll im nächsten Jahr vom 4. bis 6. Juni stattfinden.