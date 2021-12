Leipzig- Die Handballer vom SC DHfK Leipzig haben in der Weihnachtszeit jedes Jahr eine Menge zu bieten. Wie es die Tradition verlangt, haben die Grün-Weißen auch in diesem Jahr Nikolaustüten für die jungen Fans gepackt. Die Beutel können aufgrund der aktuellen Corona-Situation allerdings nicht wie sonst bei Heimspielen in der Arena übergeben werden. Stattdessen können sich die Kids ihre Geschenktüten im Pop-Up-Fanstore des DHfK in den Höfen am Brühl am Freitag und am Samstag abholen.