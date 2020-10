Weihnachten in Familie? – Merkel berät sich mit Ministerpräsidenten

Noch vor Beginn der Weihnachtszeit versucht der Bund die drastisch steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Durch starke Kontaktbeschränkungen in Form von der Schließung von Freizeiteinrichtungen als auch der Gastronomie, Einschränkung von Kontakten an öffentlichen Plätzen und dem Verbot von Unterhaltungsveranstaltungen soll das Ziel erreicht werden. Außerdem sollen Persönliche Kontakte in der Öffentlichkeit auf Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen beschränkt werden. Auch Sportveranstaltungen dürfen in Zukunft nur ohne Zuschauer stattfinden. Ab dem 2. November sollen die Maßnahmen in Kraft treten und bis Ende des Monats gelten.