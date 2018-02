Weihnachten kommt schneller als gedacht

Alle Jahre wieder, ist Dresdner Weihnachts-Circus. Denn dieser gehört zu Dresden wie der Striezelmarkt und er errichtet seine eindrucksvolle und prächtige Zeltstadt für 37 Vorstellungen bereits zum 23. Mal vom 19. Dezember 2018 bis zum 06. Januar 2019 in Tradition auf dem Volksfestplatz an der Pieschener Alle am Ostragehege. Die beste Manegen Show des Jahres in der Landeshauptstadt. Weltkasse und exzellentes weihnachtliches Ambiente in allen Zelten. Treffliche Liveunterhaltung für die ganze Familie – vom soeben Eingeschulten bis zur Uroma.