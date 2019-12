Weihnachten: Wetter-Experte mit bitterer Schnee-Prognose

"Also mit weißen Weihnachten wird es in diesem Jahr in Sachsen nichts. In Großstädten wird es keinen Schneefall geben. Bisschen besser sind die Chancen im oberen Erzgebirge."

Mit Schnee zu Weihnachten sieht es im Flachland also in diesem Jahr schlecht aus. Das bedeutet: wieder keine weiße Weihnachten. Doch wie war es in den letzten Jahren? Gab es früher häufiger weiße Weihnachten oder täuscht der Eindruck?