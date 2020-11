Weihnachts-Paketaktion für deutsche Soldaten im Auslandseinsatz

Weihnachten heißt für die meisten Menschen ein friedliches Fest gemeinsam mit der Familie in der Heimat. Für 244 sächsische Soldaten der Bundeswehr, die sich auf einem Auslandseinsatz befinden, fällt eine Heimreise zum Weihnachtsfest in diesem Jahr aus. Grund dafür ist die Covid-19-Ansteckungsgefahr für die Mitmenschen, die mit einer Einreise aus teils Risikogebieten erheblich ist. Um den Soldaten trotzdem eine Freude an Weihnachten zu bereiten, hat der Freundeskreis der Bundeswehr Leipzig e.V. wie auch schon im Vorjahr eine Weihnachts-Paketaktion gestartet. Paten werden noch gesucht.