Weihnachtsbäume für ein nachhaltiges Weihnachtsfest

In zwei Wochen ist Heiligabend und wie jedes Jahr darf der traditionelle Weihnachtsbaum in Sachsens Wohnzimmer nicht fehlen. Viele besorgen sich daher schon in der Vorweihnachtszeit eine passende Tanne. Das Thema Nachhaltigkeit wird damit wohl eher weniger in Verbindung gebracht. Allerdings hat es sich Christian Mehlgarten es sich zur Aufgabe gemacht, dass sich dies in Zukunft ändert. Zusammen mit seinem Team verkauft er auf seinem Hof Bio-Weihnachtstannen.

Christian Mehlgarten ist gelernter Gemüsegärtner und verkauft neben den Weihnachtsbäumen auch regionales und selbst angebautes Gemüse und Obst. Seinen Laden "Auengarten" betreibt er seit dem Frühjahr 2018. Es ist das dritte Mal, dass er Bio-Weihnachtsbäume an seine Kunden verkauft. Dabei gibt es viele Faktoren, die eine natürliche Tanne von einer konventioneller unterscheidet.