Weihnachtsbaum für Striezelmarkt kommt aus Pirna

„Dieses Jahr hat sich wieder gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, einen stattlichen Baum für unseren Striezelmarkt zu finden. Ein bisschen ist es wie Lotto spielen. Es gehört eine gehörige Portion Glück dazu. Und am Ende hat nur einer der Nadelbäume alle notwendigen Kriterien erfüllt“, resümiert Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden.

Der Auswahlprozess begann bereits im März dieses Jahres mit einem Aufruf an alle Dresdner. „Wir hatten immerhin 40 Angebote auf dem Tisch. Vielen Dank an alle Besitzerinnen und Besitzer, die sich beteiligt haben und ihren Baum für den Striezelmarkt zur Verfügung stellen wollten“, so Franke.