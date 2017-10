Weihnachtscircus – Müller-Milano will Leitung weitergeben

Dresden - Dem Dresdner Weihnachtscircus stehen in der 22. Spielzeit Veränderungen bevor. Direktor Mario Müller-Milano will die Geschäfte in den kommenden Jahren an Filip Kaiser abgeben. Wann genau der künstlerische Leiter zum neuen Chef wird, ist noch offen. Doch auch in der Manege will der Circus für Furore sorgen. Preisgekrönte Artisten, Künstler und Tiere sollen die Zuschauer mit einem vielfältigen Programm begeistern. Premiere ist am 20. Dezember auf dem Volksfestgelände Pieschener Allee.