Weihnachtsgeschäft: Handel erwartet Umsatzplus

Weihnachten rückt mit großen Schritten näher. Was für die einen puren Stress bedeutet, ist für andere die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Durchschnittlich gibt jeder Deutsche 281 Euro für Geschenke aus, so eine Umfrage. Die Leipziger sind sich uneins darüber, wieviel sie ausgeben und was eine angemessene Summe ist.

Der Einzelhandel erwartet eine erneute Steigerung des Umsatzes, so Handelsverband-Geschäftsführer Gunter Engelmann-Merkel.