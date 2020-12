Dresden- Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Auch für die Sächsische Staatsregierung war es ein aufregendes Jahr. Wir haben uns zum Jahresabschlussgespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer getroffen.

Was er uns über dieses besondere Jahr 2020 erzählt hat und was er sich für das kommende Jahr wünscht, können Sie hier online und am 24. Dezember um 19 Uhr bei uns im TV-Programm sehen.