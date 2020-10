Weihnachtsmärkte: Absage, Kürzungen und viele Fragezeichen

Sachsen - In wenigen Wochen beginnen bei uns in Sachsen wieder die Weihnachtsmärkte. Allerdings nicht überall: In Chemnitz zum Beispiel wurde der Markt für dieses Jahr komplett abgesagt. Auch in Leipzig gibt es in diesem Jahr gravierende Änderungen. Alleine in Dresden läuft fast alles so wie immer. Wir haben für Sie noch einmal die aktuellen Entwicklungen zusammengefasst.