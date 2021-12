Weihnachtsmarkthändler auf dem Wochenmarkt

Ab diesem Freitag ist der Abbau des Weihnachtsmarktes abgeschlossen und der Wochenmarkt kehrt auf seinen üblichen Platz in der Innenstadt zurück. Neben dem bekannten Sortiment können Besucher dort nun auch aus weihnachtlichen Spezialitäten wählen. Allen Weihnachtsmarkthändlern mit Lebensmittelsortiment wurde ein Standplatz auf dem Wochenmarkt angeboten. Laut Marktamt haben einige der Händler dieses Angebot angenommen und verkaufen ihre weihnachtlichen Backwaren, Süßwaren und auch Glühwein in Flaschen nun auf dem Markt. Vom 24. Dezember bis zum 7. Januar gehen die Händler in die Winterpause.