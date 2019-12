Weihnachtsmarkttest: Leipzig

Leipzig – Nachdem unsere Kollegen in Chemnitz und Dresden vorgelegt haben, testen nun wir Leipziger unseren Weihnachtsmarkt und schauen, ob er seinem guten Ruf gerecht wird.

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Weihnachtszeit ist ein Muss. Jeder hat seine eigenen Gründe für den Besuch. Ob mit Partner oder Partnerin zum Flanieren und Bummeln, mit Familie zum Essen und Naschen oder mit der Gruppe für einen spaßigen Glühweinabend. Zusammen mit unseren Kollegen aus Chemnitz und Dresden, stellen wir Ihnen die verschiedenen Weihnachtsmärkte in der Region vor und bewerten diese in den Kategorien: Ambiente, Leckereien, Glühwein, Geschäfte und Stände.