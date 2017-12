Weihnachtsspecial! Dein Selfie gewinnt ein Fotobuch

SACHSEN – Wir feiern den Start der neuen Fotobuch-App „20squares“ und du bist eingeladen mitzufeiern: In unserem interaktiven Adventskalender gibt es täglich vom 1. – 24. Dezember Gutscheine für das neue „20squares“-Fotobuch im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Jedes Selfie hat die Chance dabei zu sein! Wie das genau geht, erfahrt ihr im Erklärvideo.

Eine Aktion in Kooperation von DRESDEN FERNSEHEN, LEIPZIG FERNSEHEN, FAHRGAST FERNSEHEN und 20squares. Weil wir Bilder lieben! 😉

© Sachsen Fernsehen

Mit „20squares“ kannst du mit deinem Smartphone oder Tablet mit wenigen Klicks ein hochwertiges, quadratisches Hardcover-Fotoalbum gestalten, bestellen und geliefert bekommen. Die App wurde von jungen Leuten in Dresden entwickelt und geht am 1. Dezember 2017 an den Start.

Reporterin Natascha Hofmann hat das Start-up-Team vorab im Büro in Dresden-Mitte besucht…