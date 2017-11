Weihnachtsspecial! Dein Selfie gewinnt ein Fotobuch

Mit "20squares" kannst du mit deinem Smartphone oder Tablet mit wenigen Klicks ein hochwertiges, quadratisches Hardcover-Fotoalbum gestalten, bestellen und geliefert bekommen. Die App wurde von jungen Leuten in Dresden entwickelt und geht am 1. Dezember 2017 an den Start.

Reporterin Natascha Hofmann hat das Start-up-Team vorab im Büro in Dresden-Mitte besucht...