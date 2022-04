Weil er schnell nach Hause wollte: Mann fährt auf falscher Seite der Autobahn

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden soll ein 65-Jähriger Autofahrer am Abend des 5. März absichtlich auf der falschen Seite der Autobahn 17 gefahren sein. Der Grund dafür sei gewesen, dass er so schneller nach Hause Richtung Tschechien kommen wollte. Der Geisterfahrer soll dabei auf einer Strecke von sieben Kilometern 15 bis 20 Beinaheunfälle verursacht haben. Die Staatsanwalt hat nun einen Strafbefehl gegen den Mann beantragt. Demzufolge soll er eine Geldstrafe von 2000 Euro zahlen. Außerdem soll er in nächster Zeit nicht mehr in Deutschland Auto fahren dürfen. (mit dpa)