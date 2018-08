Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler

Die Anträge für die Erlaubnis sind ab 1. August aktualisiert online verfügbar unter http://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/makler.php

Die Erlaubnispflicht für Immobilienmakler besteht bereits gemäß § 34c Gewerbeordnung.

Für die Erteilung der Erlaubnis ist in Dresden die Abteilung Gewerbeangelegenheiten im Ordnungsamt zuständig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr in der Theaterstraße 11, 5. Etage, erreichbar. Bei Fragen dazu senden Interessierte eine E-Mail an gewerbeangelegenheiten@dresden.de.