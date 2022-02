Weitere Orkanböen im Anmarsch – Bürger sollen Wälder meiden

Mit mehr als 140 Kilometer pro Stunde soll Orkantief Zeynep bis einschließlich Samstagmorgen über Sachsen hinweg fegen. Der Staatsbetrieb Sachsenforst bittet deshalb eindringlich darum, in den nächsten Tagen keine Wälder zu betreten. Vor allem am Wochenende sollen diese unbedingt gemieden werden. Landesforstpräsident und Geschäftsführer von Sachsenforst Utz Hempfling warnt, dass angebrochene Äste oder entwurzelte Bäume auch noch in den Folgetagen herabfallen oder umstürzen und somit für Lebensgefahr sorgen könnten. Örtlich könne es auch zur Sperrung von Waldflächen durch die Waldbesitzenden oder auf Anordnung durch die unteren Forstbehörden kommen, berichtet der Sachsenforst weiter. Dies sei bereits im Vogtlandkreis durch eine Allgemeinverfügung geschehen. Das komplette Ausmaß der Schäden in den sächsischen Wäldern, könne laut dem Staatsbetrieb erst in der nächsten Woche erfasst werden.