Weitere Parkautomaten in Innenstadt aktiviert

Chemnitz- Am 1. Juni dieses Jahres ist das neue Parkraumkonzept in Kraft getreten. Damit sind einige Parkplätze in der Innenstadt entfallen und auch die Gebühren wurden angehoben. Im unmittelbaren Stadtzentrum hatte das Konzept bereits vor einigen Wochen für Veränderungen gesorgt. In der Zone F beispielsweise sind die Parkautomaten aber erst jetzt aktiviert worden. Welche Konsequenzen das für Anwohner aber auch für Gewerbetreibende mit sich bringt, hat Franziska Wöllner für Sie in Erfahrung gebracht.