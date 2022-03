Weiterer Stadtbahnwagen in Dresden angekommen

Gegen 23.30 Uhr hat ein Spezialtransport die neue Dresdner Straßenbahn zunächst zum Güterverkehrszentrum Friedrichstadt gebracht, wo zahlreiche Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe die Tram in Empfang nahmen. Über eine Rampe wurde die 40m lange Bahn auf die Schiene gebracht. Da der Neuankömmling in Dresden noch keine Zulassung hat, schleppte eine andere Bahn die neue bis in den Betriebshof nach Gorbitz. Die Firma Alstom baut in der Lausitz die neuen Straßenbahnen für die DVB. 28 weitere sollen folgen. Die erste neue Stadtbahn, die bereits am 1. Oktober des vergangenen Jahres in Dresden präsentiert wurde, soll wahrscheinlich für Schulungs- und Testzwecke eingesetzt werden.