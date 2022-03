Weiterhin 3G und FFP2-Maske

Vogtland- Laut der aktuell geltenden sächsischen Corona-Schutzverordnung gilt für den Zugang in das Plauener Rathaus und seine Außenstellen wie Wohnhilfen, Zensus und kommunale Statistikstelle in der Melanchthonstraße; die Gebäude- und Anlagenverwaltung in der Reichenbacher Straße und das Einwohnermeldeamt in der Rathausstraße auch weiterhin 3G. Außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden. Der Zugang zur Touristeninformation kann jedoch ohne 3G-Nachweis erfolgen, allerdings muss auch hier eine FFP2-Maske getragen werden. Trauerfeiern und Eheschließungen im Innenbereich finden ebenfalls unter 3G Bedingungen statt.