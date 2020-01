Welche Auswirkungen hat die globale Erwärmung auf uns?

Dresden - Das ewige Eis an den Polen unserer Erde war den Dresdnern am Donnerstag ganz nah. Denn Polarforscher Arved Fuchs schilderte in der Frauenkirche Dresden unter dem Thema: "Wenn das Eis schmilzt... Umwelt und Frieden zusammen denken", welche Gefahren er durch das Schmelzen des ewigen Eises in der Arktis und Antarktis als Folge der globalen Erwärmung befürchtet. Diese sieht er nicht nur im Entstehen drastischer Wetterextreme, sondern auch in gesellschaftlichen Krisen.