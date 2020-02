Welche Fragen darf die Liebe stellen?

Chemnitz- Am Samstagabend um 18 Uhr läuft in der Oper Chemnitz das romantische Stück „Lohengrin“ von Richard Wagner.

In drei Aufzügen erzählt die Geschichte über Elsa, welche ihre Unschuld in einem Mordfall beweisen muss. In der Folge hilft ihr ein Fremder, den sie anschließend zum Mann nimmt. Doch dieser bewahrt einige Geheimnisse. Aber welche Bedingungen darf die Liebe stellen? Mit dieser und weiteren moralischen Fragen beschäftigt sich das grandiose Stück in 4 h 20 min. Für die Lohengrin-Inszenierung aus Chemnitz ist der Regisseur Joan Anton Rechi erstmalig zu Gast in Chemnitz.

Zu den Tickets geht es hier lang:

https://www.theater-chemnitz.de/spielplan/lohengrin/8873