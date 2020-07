Der bequeme Durchwurfbriefkasten an der Haustür

Wer es klassisch liebt, kann sich für eine Briefkastenanlage neben der Haustür entscheiden. Diese Anlagen sind mit einer Frontentnahme oder auch als Durchwurfbriefkasten erhältlich. Eine Anlage mit Frontentnahme ist die platzsparende Version. Diese Anlagen werden entweder in die Fassade eingelassen oder auch auf die Fassade montiert . Damit die Postsachen nicht nass werden sind sie mit Klappen an der Front oder mit einem Deckel über dem Briefschlitz ausgestattet. Auch diese Briefkastenanlagen sind aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt und in vielen verschiedenen Designs und Farben erhältlich. Besonders bequem sind Durchwurfbriefkästen, da zur Entnahme der Postsachen, das Haus nicht verlassen werden muss. Der Einbau ist allerdings etwas aufwendiger. Die Briefkastenanlagen mit Durchwurf bieten in Mehrfamilienhäusern auch einen gewissen Schutz vor unbefugtem betreten. Diese Anlagen sind ebenfalls in Kombination mit Licht, Klingeln und Gegensprechanlagen erhältlich.

Jede Briefkastenanlage bringt gewisse Vor- und Nachteile mit sich. Es ist vor allem wichtig, dass die Anlage genau den gewünschten Zweck erfüllt und so ausgestattet ist, dass Postsachen unbeschadet ankommen. Damit die passende Anlage gefunden wird, bieten der Handel und auch Portale im Internet umfassende Beratungen zu den verschiedenen Möglichkeiten an.