Dresden- Am 14. Juni, dem Weltblutspendetag, wird weltweit den freiwilligen Blutspenderinnen und Blutspendern gedacht, die mit ihrer Spende viel Gutes tun. Gesundheitsministerin Petra Köpping hat anlässlich des Weltblutspendetages an einer Ehrung von Spenderinnen und Spendern teilgenommen und sich im Haema Blutspendezentrum im World Trade Center Dresden über die aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich informiert.