Weltfrauentag: Kleine Anerkennung für Sachsens Frauen

Sachsen- 19 Prozent: so groß ist in Deutschland der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern. Und kaum ein Land in Europa hat eine größere Bezahlungs-Lücke als wir. Nicht nur beim Gehalt, sondern in vielen anderen Bereichen mehr ist noch einiges zu tun in Sachen Gleichstellung von Frauen und Männern. Darauf soll der heutige Weltfrauentag aufmerksam machen. Wir von Sachsen Fernsehen wollen gemeinsam mit Flowery den Frauen trotzdem Danke sagen und haben ihnen eine kleine Aufmerksamkeit überreicht.