Dresden – Der Dresdner SC 1898 – Turnen​ holt im November die Turnbundesliga erstmals nach 18 Jahren in die Landeshauptstadt. Wir haben mit Cheftrainer Tom Kroker über das Event gesprochen. Außerdem konnte Jonathan Wosch die frischgebackene Weltmeisterin Pauline Schäfer​ über ihre Kür für den Wettkampf ausfragen. Dresdner können die 20-jährige Chemnitzerin erstmals in der Elbmetropole in Aktion sehen.