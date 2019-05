Weltspieltag am 28. Mai

„Gemeinsam spielen - Zeit zu(m) Spielen für ALLE!“ - so lautet das Motto der Veranstaltung. Sie findet am 28. Mai von 10-18 Uhr auf der Skateranlage Lingnerallee statt und fordert dazu auf, dass sich die Bedingungen für das freie Spiel verbessern. Auf einem Erlebnis-Parcours und bei Rollstuhl-Rugby können Kinder testen, wie es sich mit körperlichen Beeinträchtigungen spielt. Wer will, besucht einen Skaterworkshop, kickert oder sprüht auf eine Graffiti-Wand. Außerdem gibt es eine Fotobox.