Welttoilettentag – Ein Gedenken an die Kloschüssel

Aber auch in Sachsen, wo es eine ausreichende Sanitärversorgung gibt, soll an diesem Tag auf die richtige Toilettenbenutzung aufmerksam gemacht werden. Wir wollten wissen, ob die Sachsen überhaupt wissen, was in die Toilette gehört und was nicht. Die Stimmen sind unterschiedlich. "Nichts was im Klärwerk für Ärger sorgt!" lautet eine Antwort. Doch gerade die haben ordentlich zu tun. Jährlich landen im Leipziger Klärwerk Rosental bis zu 1700 Tonnen Müll. Neben den genannten Übeltätern wie Feuchttüchern und anderen Hygieneartikeln landen aber auch skurrile Gegenstände wie Handy und Eheringe in der Schüssel.