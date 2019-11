wendebiografien mit Holger John

Dresden - In der zweiten Ausgabe von "Biografien der Wende" trifft Jessica Beck den Maler und Grafiker Holger John in seiner Galerie. 1960 in Schollene geboren, erlebte er in seiner Biografie viele Umbrüche. Wie es Künstlern in der DDR erging und weshalb es so wichtig ist, über den Tellerrand Sachsens hinaus zu schauen, erklärt er im Gespräch.