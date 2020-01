wendebiografien mit Torsten Menzel

Dresden - Torsten Menzel wurde 1986 in Meißen geboren. Er ist Leiter von "Teach First" in Sachsen. Für die "Biografien der Wende" trifft Redakteurin Jessica Beck ihn in seinem Büro. Seine Sicht auf Ostdeutschland hat sich vor allem nach langen Auslandsaufenthalten verändert. Heute pendelt er zwischen Berlin und Dresden, da seine nicht weiße Frau den Alltagsrassismus in Sachsen deutlich spürt.