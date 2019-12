wendebiografien mit Romina Stawowy

Dresden - Romina Stawowy ist nicht nur Mutter von drei Kindern, sondern auch beruflich eine absolute Powerfrau. Sie organisiert die femMit-Konferenz und will auf die fehlenden Frauen in Führungspositionen hinweisen. Für die "Biografien der Wende" trifft Redakteurin Jessica Beck sie ganz privat. Wie sie in der DDR im ländlichen Steina aufwuchs und wie ihre Eltern nach der Wende mit ihrem polnischen Nachnamen kämpfen mussten, erfahren Sie in der neuen Folge.