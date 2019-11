wendebiografien mit Saskia Rudolph

Dresden - Die Kultur- und Glückswissenschaftlerin Saskia Rudolph wurde 1985 in Karl-Marx-Stadt geboren. In ihrer Kindheit erlebte sie die Wende und wuchs mitten im Umbruch auf. In der ersten Folgen des neuen Formats "Biografien der Wende" spricht Jessica Beck mit ihr über ihre Ost-Identität. Was bedeutet für sie Heimat und sind die Menschen in Ostdeutschland wirklich weniger glücklich als ihre Mitmenschen im Westen?