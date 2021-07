In Leipzig waren in diesem Monat insgesamt 22.948 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Juni ist das ein Minus von 609. Das teilte nun die Arbeitsagentur mit. Die Arbeitslosenquote geht auf 7,1 Prozent zurück. Dass die Arbeitslosenzahl in Anbetracht dieses saisonalen Zeitpunktes zurückgehe, sei ausgesprochen erfreulich, so Agenturchef Steffen Leonhardi. Für den nächsten Monat erwarte er eine ähnliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.