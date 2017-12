Weniger Busse und Straßenbahnen am Heiligabend

Dresden - Außer dem Weihnachtsmann sind in Dresden am Heiligabend traditionell nur wenige Einheimische und Gäste unterwegs. Deshalb reduzieren die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ihr Angebot an diesem Tag. Trotzdem wird das gesamte DVB-Netz auch während der Feiertage regelmäßig bedient.