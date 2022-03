Weniger Geflüchtete kommen in Leipzig an

Am Leipziger Hauptbahnhof kommen nach Einschätzung von Helfenden derzeit weniger Geflüchtete aus der Ukraine an. Am Samstag habe es den vorerst letzten Sonderzug gegeben, der Ukrainerinnen und Ukrainer aus Görlitz nach Leipzig gebracht habe, sagte Skadi Köhler von den Johannitern bei einem Termin am Montagmorgen am Bahnhof. «Für Sachsen sind nach aktuellem Stand vorerst keine Sonderzüge mehr geplant.» Zuletzt hätten etwa 150 Menschen in den Zügen gesessen, anfangs seien es mehr als 400 Menschen gewesen.

Dass nur noch vereinzelt Menschen mit regulären Zügen ankommen, stellt die Helfenden vor neue Herausforderungen. «Wir wissen gerade nicht, wie wir uns weiter aufstellen sollen», sagte der Freiwillige Robert Strehler, der laut eigenen Angaben seit fünf Wochen am Bahnhof Hilfsangebote koordiniert. «Es gibt unendlich viel Hilfsbereitschaft. Aktuell ist der Bedarf an Hilfe aber nicht so groß, deshalb kommen auch weniger Freiwillige hierher.» Am Bahnhof sind neben den Johannitern auch Freiwillige im Einsatz, die sich in der Initiative «Leipzig helps Ukraine» zusammengeschlossen haben.

Quelle: dpa